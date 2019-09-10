Десятую годовщину Международного дня действий против ядерных испытаний отметили в ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Генеральная Ассамблея ООН отметила десятую годовщину Международного дня действий против ядерных испытаний в формате официального пленарного заседания высокого уровня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заседание было созвано председателем Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой и прошло с участием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В качестве специально приглашенных гостей выступили исполнительный секретарь Организации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и бывший официальный представитель ОДВЗЯИ Анника Тунборг из Швеции.

Открывая пленарное заседание, М. Эспиноса особо отметила лидерство Казахстана в глобальном ядерном разоружении и выразила солидарность с теми, кто до сих пор страдает от тяжелых последствий ядерных испытаний.





«В 1991 году вы предприняли смелый и необходимый шаг, чтобы закрыть этот испытательный полигон, и с тех пор вы стали активным сторонником ядерного разоружения, поддерживая создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также инициировав этот международный день», - заявила она.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН также заявила, что мир сегодня переживает крайне опасный период напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием, и только диалог способен их разрешить. Отмечая важность скорейшего запрета на ядерное оружие, М. Эспиноса призвала все страны последовать примеру Казахстана в ратификации Договора о запрещении ядерного оружия.





Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш в своем выступлении напомнил, что именно день закрытия ядерного испытательного полигона в Семипалатинске – 29 августа – был выбран для учреждения Международного дня.

«Цель этого дня имеет двойное значение – во-первых, воздать должное жертвам ядерных испытаний и, во-вторых, повысить осведомленность о сохраняющейся угрозе, которую такие испытания представляют для окружающей среды и международной безопасности», - подчеркнул глава ООН. Он назвал общим моральным обязательством обеспечить юридически обязывающий запрет на ядерные испытания и на само ядерное оружие.

Лассина Зербо особо отметил историческое решение Нурсултана Назарбаева, потребовавшее в то время большой смелости и лидерства, и поблагодарил народ Казахстана за неизменную приверженность глобальному ядерному разоружению и нераспространению.

Глава ОДВЗЯИ заявил, что ежегодные обзоры этой памятной даты служат ярким напоминанием миру о катастрофических последствиях ядерных испытаний для здоровья человека и окружающей среды.

«Они также подчеркивают роль, которую сыграл Казахстан в обеспечении того, чтобы проблема ядерных испытаний оставалась в авангарде глобальной повестки дня», - сказал Л. Зербо.





Другие участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН, среди которых были постоянные представители более тридцати стран пяти континентов, выражая признательность Казахстану за лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия, отмечали принципиальную важность постоянно держать этот вопрос в фокусе внимания международного сообщества.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров в своем выступлении заявил о возросшей угрозе подрыва коллективных усилий по установлению окончательного запрета на ядерное оружие.

«Наблюдая за текущими геополитическими реалиями, мы ощущаем возросшую угрозу возобновления гонки ядерных вооружений, которая может привести к новому циклу ядерных испытаний», - подчеркнул посол.

Кайрат Умаров призвал государства-члены активизировать и консолидировать усилия, чтобы завершить начатое. Прежде всего, это вступление в силу ДВЗЯИ, установление полного юридического запрета на ядерное оружие и скорейшее начало диалога по выработке соглашения о достижении мира без ядерного оружия. Он напомнил, что 29 августа этого года Казахстан передал ООН ратификационный документ о присоединении к Договору о запрете ядерного оружия, тем самым вновь доказав на практике свою твердую приверженность безъядерному миру.



