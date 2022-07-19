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    Десятки тысяч гектаров леса сгорели в западной Европе

    19 Июля 2022, 08:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Восемь из 26 тыс. жителей городка Ла-Тест-де-Бюш в юго-западном французском департаменте Жиронда были эвакуированы, поскольку огонь подошел слишком близко к жилым районам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Этот понедельник стал самым жарким за последнюю неделю: столбик термометра в Жиронде, как и других 14 департаментах Атлантического побережья, превысил 40 градусов.

    Как следствие рекордной жары, с минувшего вторника только в Жиронде 15 тыс. га леса превратились в пепел. Эта тепловая волна стала 45-й с начала наблюдений в 1947 году, отмечают метеорологи.

    В испанской провинции Самора остановился поезд Мадрид-Ферроль. Машинист принял такое решение, поскольку огонь подошел вплотную к железнодорожным путям. Через несколько минут поезд возобновил движение, но пассажиры испытали настоящую панику.

    Позже Компания Renfe приняла решение приостановить движение поездов между Мадридом и Галисией. Из-за сильной жары, охватившей Пиренейский полуостров и другие регионы Южной Европы, в Испании полыхает более 30 пожаров. В пепел превратились более 25 тыс. га леса.

    Два человека стали жертвами небывалой жары в Испании.

    В соседней Португалии без малого 800 человек задействованы в тушении лесных пожаров, половина из них - в центральном округе Каштелу-Бранку, в муниципалитете Фундан. В течение дня пламя уничтожило здесь хозяйственные постройки и подобралось к домам.

    За неделю в Португалии пострадали 190 человек, при крушении самолета, заливавшего огонь, погиб пилот.

    Фото: ru.euronews.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Европа Мировые новости Пожар
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