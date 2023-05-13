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    Десятки тысяч евро, рублей и долларов пытался провезти пассажир авиарейса «Астана-Анталья»

    13 Мая 2023, 15:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРФМ - 9 мая 2023 года в международном пункте пропуска «Астана» совместными действиям Пограничной службы и таможенного поста «Астана-Ауежай» пресечена попытка незаконного провоза крупной партии незадекларированных валютных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пограничной службы КНБ РК.

    «В ходе пограничного контроля у одного из пассажиров авиарейса «Астана-Анталья» выявлены денежные средства в размере 92 855 евро, 28 750 рублей и 9 510 долларов США», - говорится в сообщении.

    Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам таможенного поста.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Пограничники КНБ
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