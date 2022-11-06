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Десятки тысяч человек почтили память жертв давки в Сеуле

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Ноября 2022, 15:35
Десятки тысяч человек почтили память жертв давки в Сеуле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сеуле десятки тысяч человек приняли участие в церемонии в память о жертвах давки в День всех святых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

30 октября более 150 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии COVID-19 отмечался без ограничений.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Республики Казахстан 1996 года рождения, уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из вузов Республики Корея.

В свою очередь, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

Кадр из видео ru.euronews.com


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