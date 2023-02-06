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    Десятки тайских туристов бесследно исчезли в провинции Южной Кореи

    6 Февраля 2023, 15:55

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю после прибытия на юго-запад Южной Кореи бесследно пропали 23 тайских туриста. Об этом в понедельник сообщило министерство юстиции страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Министерство юстиций Южной Кореи сообщило, что 10 тайцев исчезли вскоре после приземления в аэропорту в Муане, в 385 км к югу от Сеула, на чартерном рейсе в понедельник утром. Прилагаются все усилия, чтобы найти пропавших без вести тайцев.

    По данным министерства, еще 13 из 174 тайских туристов, прибывших в международный аэропорт Муан на прошлой неделе, не явились на обратный рейс и перестали выходить на связь.

    В общей сложности чартерным рейсом в прошлый понедельник в аэропорту Муана прибыли 174 тайца. Туристы собирались посетить основные туристические достопримечательности провинции Южная Чолла. Но 13 из них исчезли вскоре после прибытия в аэропорт и не явились на обратный рейс, запланированный на воскресенье.

    Международные рейсы возобновились в аэропорту Муана в июле прошлого года после более чем двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией. Чартерный рейс из Таиланда на прошлой неделе стал первым в своем роде, прибывшим в Муан с начала пандемии.

    Правительство провинции Южная Чолла, которой принадлежит Муан, стремилось привлечь как можно больше тайских туристов посетить достопримечательности провинции. Ожидается, что недавнее исчезновение гостей из Таиланда негативно повлияет на планы провинции по увеличению потока тайских туристов.


    Фото: en.yna.co.kr

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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