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Десятки собачьих трупов обнаружили в яме близ Актау

29 Января 2023, 23:23
Десятки собачьих трупов обнаружили в яме близ Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Видео с трупами десятков собак в яме появилось в сети. Опубликовал его блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев. Специальная комиссия во главе с заместителем руководителя управления сельского хозяйства ознакомилась с обстоятельствами дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По словам блогера, «скорее всего, это те же собаки, которых недавно отстреливали среди белого дня в одном из населенных пунктов Мангистауской области».

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Публикация от Азамат Сарсенбаев (@azamat_sarsenbayev)

«Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции», - пишет Азамат Сарсенбаев.

В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что члены комиссии выявили 29 трупов собак, выброшенных неизвестными лицами на территории Карагие в 50 километрах от Актау.

«Трупы животных доставили в специальный скотомогильник Мунайлинского района, где провели утилизацию и дезинфекцию современным средством «Глак». Также была продезинфицирована местность, где обнаружены трупы», - заявили чиновники.


Кадры из видео

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