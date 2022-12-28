Десятки продавцов пиротехники привлечены к ответственности в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области 12 продавцов пиротехники привлекли к ответственности. Теперь им предстоит выплатить штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».