Десятки проб молочной продукции в Атырау не соответствовали установленным требованиям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Десятки проб молочной продукции в Атырау не соответствовали установленным требованиям. Об этом сообщила главный специалист санитарно-эпидемиологического департамента Атырауской области Гүлжамал Джубанышева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках контроля за безопасностью продукции санитарно-эпидемиологическим департаментом Атырауской области с начала года отобрана 181 проба молока и молочной продукции.

Цель контроля – изучение соответствия техническим регламентам Евразийского экономического союза и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. 48 проб не соответствовали требованиям. Выявлены несоответствия по физико-химическим показателям и маркировке проб.

Основная доля приходится на импортную продукцию. По выявленным нарушениям субъектам предпринимательства выдано предписание об их устранении, разъяснен порядок» , – сказала Гулжамал Джубанышева.

По ее словам, на внешней упаковке молочной продукции, предназначенной для продажи, должны быть товарный знак, вес нетто, состав, номер партии, а также дата изготовления и срок годности.

Кроме того, при покупке продукта должны быть документы, подтверждающие его безопасность и декларация о соответствии. А в случае выявления нарушений правил хранения, транспортировки продукции потребитель может уведомить местное управление санитарно-эпидемиологического контроля.

Для безопасного оборота молока и молочной продукции на единой таможенной территории Евразийского экономического союза решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года был принят технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».



