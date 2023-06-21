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    Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров

    21 Июня 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы делаем особый акцент на развитии животноводства, которое обеспечивает круглогодичную занятость и приносит доход сельчанам. Ежегодно растет численность поголовья скота всех видов. В результате за пять месяцев увеличилось производство мяса на 7,1% – 37,3 тысячи тонн. Молока произвели с ростом на 4,4%. Отмечу, что ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тысяч тонн. Этого удалось достичь за счет открытия 30 современных высокопроизводительных молочно-товарных ферм с доильным залом. В этом году начали строить еще 17 ферм общей мощностью 13 тысяч голов. Из них 9 запустим до конца года», – сказал Айдарбек Сапаров.

    Спикер отметил, что каждая ферма позволяет создать не менее 50 рабочих мест в сельских населенных пунктах.

    По словам акима, масштабное строительство ферм стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по финансированию через социально-предпринимательскую корпорацию. Процентная ставка по проекту составляет 2,5%, средства выдаются на срок до 10 лет, льготный период - 2 года.

    Как сообщил Айдарек Сапаров, за последние два года объемы переработки молока увеличились на 20%, а мяса на 19%. Среди перерабатывающих предприятий есть завод «Евразиан Милк», который за счет открытия молочно-товарных ферм получил возможность выпускать твердые сорта сыра. При выходе на полную мощность завод будет ежегодно выпускать 6 тысяч тонн продукции. Кроме того, завод планирует производить новый для региона вид продукции – сгущенное молоко, в объемах 12 тысяч тонн ежегодно.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Сельское хозяйство Регионы Казахстана Петропавловск
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