Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области - Айдарбек Сапаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятки молочно-товарных ферм строятся в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делаем особый акцент на развитии животноводства, которое обеспечивает круглогодичную занятость и приносит доход сельчанам. Ежегодно растет численность поголовья скота всех видов. В результате за пять месяцев увеличилось производство мяса на 7,1% – 37,3 тысячи тонн. Молока произвели с ростом на 4,4%. Отмечу, что ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тысяч тонн. Этого удалось достичь за счет открытия 30 современных высокопроизводительных молочно-товарных ферм с доильным залом. В этом году начали строить еще 17 ферм общей мощностью 13 тысяч голов. Из них 9 запустим до конца года», – сказал Айдарбек Сапаров.

Спикер отметил, что каждая ферма позволяет создать не менее 50 рабочих мест в сельских населенных пунктах.

По словам акима, масштабное строительство ферм стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по финансированию через социально-предпринимательскую корпорацию. Процентная ставка по проекту составляет 2,5%, средства выдаются на срок до 10 лет, льготный период - 2 года.

Как сообщил Айдарек Сапаров, за последние два года объемы переработки молока увеличились на 20%, а мяса на 19%. Среди перерабатывающих предприятий есть завод «Евразиан Милк», который за счет открытия молочно-товарных ферм получил возможность выпускать твердые сорта сыра. При выходе на полную мощность завод будет ежегодно выпускать 6 тысяч тонн продукции. Кроме того, завод планирует производить новый для региона вид продукции – сгущенное молоко, в объемах 12 тысяч тонн ежегодно.