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    Десятки лесных пожаров бушуют на восточном побережье Австралии

    7 Марта 2023, 15:42

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Десятки лесных пожаров, бушующих на восточном побережье Австралии, могут усилиться из-за продолжающейся сильной жары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    После двух лет дождей и наводнений возвращение к более теплым условиям спровоцировало самые сильные пожары в штате Новый Южный Уэльс с сезона «черного лета» 2019-2020 гг. Например, пожар в 250 км к северо-западу от Сиднея достигал 10–15 м в высоту.

    Жителей пострадавших районов Нового Южного Уэльса — самого густонаселенного штата Австралии — призвали эвакуироваться. Уже есть сообщения о повреждении нескольких объектов.

    Температура в некоторых частях штата достигла отметки в 40°C в понедельник, впервые с января 2021 года.

    По словам пожарных, во вторник в штате все еще горели 33 пожара, 10 из которых не удалось взять под контроль. Пожарная служба Нового Южного Уэльса заявила, что сильный ветер привел к быстрому распространению пожаров.

    Австралийские метеорологи предупреждают, что в восточной части Нового Южного Уэльса возможны грозы, которые могут вызвать новые пожары. Ожидается, что жаркая и сухая погода продлится до среды.

    В Восточной Австралии три лета подряд наблюдались условия, когда количество осадков выше среднего вызывало широкомасштабные наводнения.

    В 2022 году в Сиднее был зафиксирован самый влажный год за всю историю наблюдений.

    По меньшей мере 33 человека и около 3 миллиардов животных и птиц погибли в результате пожаров «Черного лета» в 2019–2020 годах, одного из самых страшных стихийных бедствий в Австралии.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости Австралия
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