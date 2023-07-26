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    Десятки килограммов наркотиков изъяли в Жамбылской области

    26 Июля 2023, 20:06

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проходит на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в ходе ОПМ проверили 12 аптек и одно лечебное учреждение. За два дня выявили четыре факта

    наркоправонарушений.

    Выявлен факт незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере (ст. 296 ч.4 УК РК), два факта незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 300 ч.2 УК РК), факт незаконного хранения наркотиков без цели сбыта (ст. 296 ч.3 УК РК).

    «По итогам рейдовых мероприятий за два дня выявлено 12 административных правонарушений по статье 426 части 1 КоАП РК (нарушение правил фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники). Изъято из незаконного оборота более 85 кг каннабиса и 138

    граммов 500 миллиграммов марихуаны высушенной, 4 кг 465 граммов прекурсора «серная кислота», 0,70 грамма синтетических наркотиков», - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

    Как сообщалось, в июне в регионе проходил республиканский месячник по борьбе с наркоманией, в ходе ОПМ зарегистрировано 281 наркоправонарушение, из них 172 уголовных проступка. Всего из незаконного оборота изъято 2 тонны наркотиков. В ходе молодежной акции «Будущее без наркотиков» полицейские сожгли изъятые из незаконного оборота наркотические вещества.

    Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли.

    Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК Криминал полиция
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