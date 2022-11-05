Десятки иностранных туристов захвачены в Перу

ЛИМА. КАЗИНФОРМ - В Перу группа местных жителей из числа представителей коренных народов захватила в заложники несколько десятков пассажиров прогулочных лодок, на которых обычно возят туристов из-за рубежа. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Как уточняет перуанское новостное агентство RPP Noticias, захватчики - представители коренного населения района Ураринас в провинции Лорето - заявили, что пытаются таким образом привлечь внимание к проблеме бездействия властей страны в борьбе с разливом по реке нефти.

В сообщениях упоминается общее число захваченных пассажиров лодок - 70 человек, в том числе граждане Великобритании, Испании, США, Франции и Швейцарии, возможно, и других стран.

В числе заложников - один младенец и одна беременная женщина, а также несколько людей с инвалидностью разной степени, сообщают местные СМИ.

Участники протестной группы утверждают, что ранее из-за разлива нефти из трубопровода в реку Кунинико в этом районе погибли женщина и двое детей из числа коренных жителей.

Местным СМИ активисты сообщили, что планируют держать у себя захваченных туристов около недели.

В район событий направлены представители перуанских властей, которые попытаются разрешить ситуацию.

Судя по всему туристам, которых захватили еще утром в четверг, не причинили вреда, однако, как сообщила Би-Би-Си туристка из Британи по имени Шарлотта, оказавшаяся среди заложников, у них заканчиваются питьевая вода и продовольствие.

«Условия начинают ухудшаться», - отмечает она и просит «вмешаться, чтобы вытащить нас отсюда». Она также подтвердила, что среди заложников есть беременные женщины, пожилые люди и больные сахарным диабетом.

«Чем быстрее их услышат, тем быстрее нас отпустят, - написала в «Фейсбуке» другая туристка. - Помогите мне поделиться информацией о том, что мы в порядке физически. Помогите мне помочь им быть услышанными».





Фото с сайта ВВС