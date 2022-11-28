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    Десятки фур спасли на трассе Омск - Майкапчагай

    28 Ноября 2022, 13:15

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На трассе Омск -Майкапчагай в сторону села Каратал в снежном заносе застряли десятки грузовых фургонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Сильный мороз и непогода, которые проигнорировали водители, привели к экстренной ситуации. На помощь прибыли спасатели ПЧ-25.

    Спасены 16 водителей большегрузов, одному из них понадобилась помощь врачей. Мужчина, получил легкую степень обморожения рук. Его доставили в ближайшее медучреждение. Получив первую помощь, он был отпущен, госпитализация не понадобилась.

    Остальных спасатели довезли до села Каратал на теплом автомобиле КУНГ. На данный момент им ничего не угрожает, они находящимся в гостинице.

    На месте работают дорожные службы, которые чистят трассу.

    ДЧС ВКО на протяжении нескольких дней информировал о ветре, метели и морозе в регионе. Однако граждане покинули населенные пункты и оказались в беде.

    Спасатели просят население воздержаться от поездок и перенести их, особенно на дальние расстояния поездки, как стабилизируется погода. О состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении «Дармен».

    При чрезвычайной ситуации необходимо сообщать по номеру 112.


    Фото: gov.kz
    Восточно-Казахстанская область Происшествия Дороги МЧС
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