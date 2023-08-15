Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Десятки чужих скутеров продал астанчанин в Шымкенте

    15 Августа 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой житель столицы, заметив в интернете множество реклам по прокату мототранспорта, разработал преступный план по улучшению своего финансового состояния. Для реализации «бизнес-идеи» он приехал в Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Скутеры парень, заранее заплатив, брал в аренду на пару месяцев. А затем продавал их или сбывал в ломбарды. С заявлениями об аферисте в полицию обратились 15 человек. Сотрудники Туранского РУП начали досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно». Злоумышленника задержали, когда он пришел забрать мотороллер у очередной жертвы.

    «Злоупотребляя доверием арендодателей, подозреваемый присвоил 30 скутеров. Общая сумма ущерба – свыше 12 млн тенге. На сегодняшний день изъято девять скутеров. Задержанный взят под стражу», – рассказал старший следователь Динмухамед Баймахан. Полицейский отметил, что некоторые байки проданы жителям и других регионов страны. На их установление и изъятие ориентированы оперативники криминальной полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Шымкент полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Участников кокпара на дороге наказали в Конаеве
    Две тысячи бегунов приняли участие в Astana Marathon-2023
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области