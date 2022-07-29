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    • Десятки человек пропали без вести в результате наводнения в Иране

    29 Июля 2022 22:00

    ТЕГЕРАН.КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в результате наводнения недалеко от Тегерана в четверг, которое привело к оползням, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

    Наиболее пострадавшим районом в пятницу стал Фируз-Кух в предгорьях Альборзских гор к северо-востоку от Тегерана, где погибли 10 человек. Об этом сообщил губернатор Тегерана Мохсен Мансури. По его словам, еще16 человек пропали без вести.

    В пятницу наводнения продолжали разрушать северные районы провинции Тегеран. Несмотря на неоднократные предупреждения властей, туристы все еще направляются в Фируз-Кох, сообщает Reuters.

    Этот город, расположенный примерно в 140 км от Тегерана, является излюбленным местом отдыха для отдыхающих из-за благоприятного климата в летнее время.

    По данным иранского общества Красного Полумесяца, шесть человек погибли в деревне Эмамзаде Давуд, девять получили ранения, а еще 14 пропали без вести.

    Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд сообщил государственному телевидению, что проливные дожди со среды вызвали наводнения и оползни в Эмамзаде-Давуде, туристическом центре недалеко от Тегерана, добавив, что несколько автомобилей застряли в грязи или были сметены потоками воды.

    По словам Коливанда, наводнения затронули в общей сложности 18 провинций Ирана, в том числе Исфахан, Йезд и Фарс, где в прошлую субботу в результате наводнения погибли 22 человека.

    Мехди Валипур, руководитель отдела чрезвычайных операций иранского общества Красного Полумесяца, сообщил государственному телевидению, что за последние дни от наводнений пострадали 100 городов и 300 деревень в 18 из 31 провинции Ирана. Большинство автомагистралей страны также были перекрыты.

    По сообщению информационного агентства IRNA, к востоку от столицы, в Демаванде, из паводковых вод было извлечено тело.

    Президент Эбрагим Раиси приказал губернатору Тегерана принять меры для предотвращения дальнейших инцидентов и предупредить жителей об опасностях,

    Продолжается поиск пропавших без вести.

    Фото: en.irna.ir

    Автор:

    Арсен Утешев

    #Происшествия #Иран
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