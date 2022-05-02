Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области

    2 Мая 2022, 20:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла днем 2 мая на действующем в Илийском районе картингдроме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что подросток управлял картингом, который протаранил пластмассовые блоки ограждения и столкнулся с припаркованным водовозом ГАЗ-53.

    «Очевидцы отмечают, что гоночный карт выехал за ограждение по инерции от удара следовавшего за ним другого карта, которым якобы управляла женщина. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа Илийской районной полиции. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии, устанавливают и опрашивают свидетелей», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

    В соцсетях появилось видео с места происшествия, снятое и предоставленное родственниками погибшего мальчика.

    Фото: instagram.com/kris.p.almata

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область ДТП Происшествия Транспорт Видео Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи