Десятиклассница из Алматы изобрела наноспутник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в рамках VI Школы юного изобретателя прошел Международный научный форум. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Форум приурочен ко Дню работников науки в Казахстане и Международному дню интеллектуальной собственности.

Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова открыла форум с приветственной речи, отметив важность государственной политики, осуществляемой Министерством юстиции Республики Казахстан и роли интеллектуальной собственности, которая является ключевым катализатором, позволяющим исследователям и инноваторам сохранять свои идеи и инновации, обеспечивая защиту от незаконного использования.

Юные ученые из Казахстана и Кыргызстана презентовали свои проекты «Создание цифровых ресурсов и программирования», «Патогистологическая диагностика рака молочной железы собак», «Буровые станки для прокладки тоннелей в горных условиях» и т.д., после которых все присутствующие приняли активное участие в обсуждениях и задавали спикерам вопросы.

Проект «Наноспутник» ученицы 10 класса гимназии г.Алматы Шолпан Амангельды вызвал большой интерес у слушателей. По словам юной изобретательницы, наноспутник будет исследовать состояние озонового слоя, астрономические движения околоземного пространства сможет прогнозировать землетрясение, а также сможет поспособствовать искусственному вызову дождя, что очень актуально для регионов с засушливым климатом.

Следует отметить, что школа юного изобретателя впервые прошла в формате научного форума, спикерами которого стали талантливые школьники, ставшие победителями различных международных научных конкурсов, организованных ЧУ «International Centre of Scientific Collaborations» (ICSC).

Участники проекта «Дети в науке» поделились своим опытом и вдохновили на новые достижения других школьников.



