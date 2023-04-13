Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Десятиклассница из Алматы изобрела наноспутник

    13 Апреля 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На площадке Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК в рамках VI Школы юного изобретателя прошел Международный научный форум. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

    Форум приурочен ко Дню работников науки в Казахстане и Международному дню интеллектуальной собственности.

    Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова открыла форум с приветственной речи, отметив важность государственной политики, осуществляемой Министерством юстиции Республики Казахстан и роли интеллектуальной собственности, которая является ключевым катализатором, позволяющим исследователям и инноваторам сохранять свои идеи и инновации, обеспечивая защиту от незаконного использования.

    Юные ученые из Казахстана и Кыргызстана презентовали свои проекты «Создание цифровых ресурсов и программирования», «Патогистологическая диагностика рака молочной железы собак», «Буровые станки для прокладки тоннелей в горных условиях» и т.д., после которых все присутствующие приняли активное участие в обсуждениях и задавали спикерам вопросы.

    Проект «Наноспутник» ученицы 10 класса гимназии г.Алматы Шолпан Амангельды вызвал большой интерес у слушателей. По словам юной изобретательницы, наноспутник будет исследовать состояние озонового слоя, астрономические движения околоземного пространства сможет прогнозировать землетрясение, а также сможет поспособствовать искусственному вызову дождя, что очень актуально для регионов с засушливым климатом.

    Следует отметить, что школа юного изобретателя впервые прошла в формате научного форума, спикерами которого стали талантливые школьники, ставшие победителями различных международных научных конкурсов, организованных ЧУ «International Centre of Scientific Collaborations» (ICSC).

    Участники проекта «Дети в науке» поделились своим опытом и вдохновили на новые достижения других школьников.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Образование Наука Минюст
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский стартап-предприниматель вошел в клуб StartX при Стэнфордском университете
    Почему сохранилась норма о вице-президенте в Конституции РК, объяснил глава Минюста
    Разработанное акмолинским школьником устройство не дает водителю заснуть за рулем
    Поддержка науки, подарок Рыбакиной, апрельский «бесқонақ» – обзор недели
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров