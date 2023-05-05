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    Десятиэтажный жилой комплекс загорелся в Атырау

    5 Мая 2023, 21:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в десятиэтажном жилищном кооперативе «Lagoon residence», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, пожар произошел в жилищном кооперативе «Lagoon residence» на улице Махамбета. Загорелись несколько квартир на 9-10 этажах здания и примерно на 700 квадратных метров кровли.

    В настоящее время идет проливка водой кровли и квартир.

    По информации созданного на месте пожара оперативного штаба, в тушении пожара принимают участие 8 единиц спецтехники ДЧС и 40 человек личного состава.

    На месте ЧП дежурят несколько карет скорой помощи, официальной информации о пострадавших пока нет.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Регионы Пожар Атырау
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