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    Десять живых червей вытащили врачи из носа двухлетнего ребенка в Караганде

    20 Июля 2023, 13:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Врачи Караганды извлекли 10 живых червей из носа ребенка. Родители не знают сколько дней инородное тело находилось в носу ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Родители двухлетней малышки обратились в Областную детскую клиническую больницу 18 июля. Повторно их позвали на 19 июля, и после осмотра ребенка госпитализировали. По словам мамы, неприятный запах из носа бабушка, у которой находилась девочка, почувствовала 3-4 дня назад. Однако к врачам обратились из-за кровотечения.

    «В приемное отделение бригада СМП привезла девочку 2,6 года с носовым кровотечением и возможно с инородным телом носа. При риноскопии обнаружили инородное тело (губка, живые черви) носового хода справа», - сообщили в Карагандинской областной детской клинической больнице.

    Как оказалось, в носу ребенка была частичка губки, 10 живых червей.

    «Провели механическую санацию полости носа. Планируется эндоскопическая ревизия носовых ходов и пазух носа под общим наркозом. При фарингоскопии ротоглотки без особенностей, акт глотания свободный, пища приходит свободно, голос звучный, свободный, ребенок активный. Рентген пазух носа – катаральные явления синусита», - добавили в детской клинической больнице.

    Врачи говорят, что это единичный случай.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Здравоохранение Караганда Дети
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