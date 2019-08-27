Десять учителей из ВКО получили ключи от новых квартир

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Традиционно перед началом нового учебного года по всей стране проходят августовские совещания работников образования, которые позволяют подвести итоги года и дают отсчет для новых педагогических идей. В работе пленарного заседания в Восточном Казахстане принял участие глава региона Даниал Ахметов, представители Министерства образования и науки РК, ректоры вузов, преподаватели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Перед началом совещания делегация во главе с акимом ВКО посетила выставку стартап-проектов, претендентов на грант акима области в рамках Международного IT-форума «Digital East – болашаққа қадам 2019», а также выставку оборудования для развития навыков студентов колледжей по обработке дерева и металла, лабораторию по компетенции «Мехатроника» в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills.

Один из проектов презентовали ученики областной специализированной школы для одаренных детей в области математики, информатики и физики. Они разработали учебный комплекс программирования дронов и предложили внедрить в школьный курс робототехники такое ответвление науки, как обучение управлением беспилотных летательных аппаратов. Выслушав ребят, Даниал Ахметов отметил, что в каждую школу области будут закуплены дроны и начнется обучение по данному курсу.

Помимо этого, во время заседания управлению образования было поручено внедрить в образовательную программу создание программных продуктов на различных языках программирования для дальнейшего развития алгоритмического мышления и знания современных компьютерных систем. Сами преподаватели должны будут пройти дополнительную курсовую подготовку по углубленной программе по IT–направлениям. Отметим, что за 2 года прошли обучение уже 1125 педагогов, а все 655 школ области оснащены компьютерами новой модификации и интерактивными панелями.

Еще одним приоритетным направлением является модернизация системы технического и профессионального образования. В будущем году продолжится работа по оснащению колледжей по стандартам WorldSkills, при этом максимально будут использованы ресурсы республиканского проекта «Жас маман». Для этих целей в области разработана комплексная программа развития ТиПО, которая направлена на оптимизацию, профилизацию и повышение эффективности системы технического и профессионального образования.

Примечательно, что из 23,8 тыс. выпускников 6,7 тыс. детей, или 30%, изъявили желание учиться в колледжах. В предстоящем учебном году 7,9 тыс. ребят могут воспользоваться правом бесплатного образования в колледжах, в том числе выпускники прошлых лет. На эти цели из областного бюджета выделено 6,2 тыс. мест государственного заказа на востребованные специальности.

Кроме этого, из республиканского бюджета выделено 1730 мест по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства « Еңбек «. Однако глава региона отметил, что порой на специальности, на которые имеется государственный заказ, нет спроса, хотя они востребованы и необходимы экономике региона. Например, в этом году отмечен недобор по таким рабочим квалификациям, как «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», «Машинист», «Тракторист», «Техник-технолог». Такая же ситуация и в системе высшего образования – не было подано ни одного документа со стороны выпускников по специальностям «Учитель математики», «Учитель физики», «Ветеринария», «Растениеводство», «Животноводство». Поэтому акимы городов и районов, управления образования, координации занятости и социальной защиты совместно с вузами области должны с начала учебного года начать серьезную работу по планированию трудовых ресурсов, системную и адресную профориентационную работу, чтобы эффективно запланировать объем государственного заказа на востребованные специальности.

В школах региона огромным приоритетом является переход на обновленное содержание образования. В этой сфере проделана серьезная работа – только в этом году обучено 5 379 учителей и закуплено 1,5 млн экземпляров учебников по программе обновленного содержания. В целом, за 4 года более 25 тыс. учителей прошли курсы по новой программе. Параллельно ведется работа по программе трехъязычия, которая является уникальной в республике. Глава региона утвердил Комплексный план по развитию полиязычного образования на 2019-2021 годы с включением французского и немецкого языков. Будут переподготовлены 3700 педагогов дошкольного, общего среднего, технического и профессионального образования.

Также одной из актуальных задач является развитие инфраструктуры объектов образования. До 2022 года за счет средств республиканского бюджета планируется построить 5 школ на 3,6 тыс. мест в городах Семее, Риддере, селе Карауле Абайского района. Только в текущем году будет обеспечено 2900 новых ученических мест за счет строительства двух школ и одной пристройки в Усть-Каменогорске и одной школы в селе Акжар Тарбагатайского района. Кроме того, в планах этого года начать проектирование инновационной школы в Семее, в которой будут осваиваться лучшие мировые технологии, а в областном центре – открытие специализированной математической школы для одаренных детей на 700 учащихся, в том числе для 320 детей из районов и городов области.

В завершение августовской конференции Даниал Ахметов провел торжественную церемонию награждения лучших работников образования ВКО. Самарская средняя школа-лицей имени Ж. Болганбаева Кокпектинского района стала лучшей организацией среднего образования 2019 года. Директор школы Баян Багисова получила сертификат в размере 34 млн тенге на развитие учреждения. В номинации «Лучшая организация среди технического и профессионального образования» победил Электротехнический колледж Семея, директору колледжа также был вручен сертификат в размере 34 млн тенге. Учитель английского языка общеобразовательной средней школы имени С. Габбасова Аягозского района Бахтигуль Асылханова победила в номинации «Лучший тренер 2019 года» и получила в подарок денежную премию в размере 500 тыс. тенге. Помимо этого, 10 учителям города Усть-Каменогорска были вручены ключи от новых квартир.