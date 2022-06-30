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    Десять участков подтоплений устранят до конца года в Алматы

    30 Июня 2022, 16:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для Турксибского района остро стоит проблема подтоплений во время дождевых паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для оперативного решения проблемы в этом году реализуются проекты по строительству и реконструкции арыков на 64 участках общей протяженностью 5,1 км. В 2023 году запланировано строительство и ремонт оставшихся арычных систем по 57 улицам протяженностью 44 км», - отметил аким города Ерболат Досаев.

    До конца этого года восстановят два водоотводных коллектора и устранят 10 участков постоянных подтоплений.

    Ранее сообщалось, что в городе имеется 56 участков, которые подвержены постоянным подтоплениям при малейших осадках. Специалисты заявили, что основными причинами являются отсутствие на некоторых участках арычных сетей, а также неработающие коллекторы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Акимат Строительство Ерболат Досаев
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