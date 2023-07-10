Десять убийств по горячим следам раскрыто на минувшей неделе в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На еженедельном брифинге Министерства внутренних дел РК представитель ведомства Шугыла Турлыбек рассказала о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2738 преступлений. 1651 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по горячим следам раскрыто 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 29 грабежей и 402 кражи чужого имущества», - сообщила на брифинге Шугыла Турлыбек.

Напомним, на минувшей неделе Постановлением Правительства утвержден Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Документ разработан во исполнение поручений, данных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года.

Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.).