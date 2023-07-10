Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Десять убийств по горячим следам раскрыто на минувшей неделе в Казахстане

    10 Июля 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На еженедельном брифинге Министерства внутренних дел РК представитель ведомства Шугыла Турлыбек рассказала о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2738 преступлений. 1651 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по горячим следам раскрыто 10 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 29 грабежей и 402 кражи чужого имущества», - сообщила на брифинге Шугыла Турлыбек.

    Напомним, на минувшей неделе Постановлением Правительства утвержден Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы. Документ разработан во исполнение поручений, данных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года.

    Комплексный план разработан на основе анализа текущей наркоситуации с учетом первоочередных мер, необходимых для эффективной борьбы с наркоманией и наркобизнесом. При его разработке учтены особенности современной мировой наркополитики, в которой увеличивается доля новых форм психоактивных веществ, меняются способы производства, транспортировки и распространения наркотиков, а также активно внедряются достижения научно-технического прогресса (Даркнет, мессенджеры, криптокошельки и др.).

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчанка убила мужчину, протащив на двери машины: суд оправдал ее
    Мать погибшей в Алматы девочки обратилась к Президенту
    Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде
    На загородных трассах Казахстана запустят аппаратный комплекс для проверки скоростного режима
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 Казахстан обошел страны СНГ в рейтинге по стоимости жизни
    5 На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году