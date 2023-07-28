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    Десять тысяч платных парковочных мест планируют запустить в Астане

    28 Июля 2023, 16:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках договора ГЧП в столице планируется запустить 10 тысяч платных парковочных мест, на сегодня запущено 7 500 паркомест. Об этом в ходе заседания общественного совета сообщил заместитель руководителя столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ержан Диханбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 2018 года реализуется проект ГЧП «Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны», где частным партнером является ТОО «Парковочное пространство Астаны».

    «В рамках договора ГЧП планируется запустить 10 тысяч платных парковочных мест, на сегодня запущено 7 500 паркомест. Основная задача проекта – снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, повышение скорости движения всех видов транспортных средств в зонах платной парковки, увеличение оборачиваемости парковочных мест, сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны, и стимулирование использования общественного транспорта», - сказал замглавы столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    В мае текущего года в столичном акимате сообщили о планах по пересмотру условий договора о платных парковках с «Парковочным пространством Астаны».

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Транспорт Общество
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