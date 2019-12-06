Десять спортсменов из Казахстана стали обладателями олимпийских стипендий МОК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный Олимпийский комитет совместно с международными федерациями по зимним олимпийским видам спорта присудил десятерым спортсменам Казахстана стипендии для подготовки к Играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди утвержденного списка стипендиатов значатся следующие спортсмены: Юлия Галышева (фристайл-могул), Элизабет Турсынбаева (фигурное катание), Екатерина Айдова (конькобежный спорт), Жанбота Алдабергенова (лыжный фристайл), Акмаржан Калмурзаева (лыжный фристайл), Павел Колмаков (фристайл-могул), Абзал Ажгалиев (шорт-трек), Роман Креч (конькобежный спорт), Дмитрий Рейхерд (фристайл-могул) и Сергей Ткаченко (прыжки на лыжах с трамплина). По условиям МОК, количество стипендий, выделяемых НОК различных стран, зависит от количества спортсменов-участников прошлых Игр с учетом гендерного равенства. Также при рассмотрении кандидатов международными федерациями, учитывался их рейтинг и спортивные достижения. В этот раз МОКом решено начать выплату стипендий с конца 2019 года.