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    Десять школ строят в Западно-Казахстанской области

    25 Мая 2021, 18:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области ведется строительство десяти школ, в прошлом году были построены три школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, в 2020 году в области завершено строительство трех школ. В результате количество трехсменных школ снижено с семи до четырех и решен вопрос одной аварийной школы.

    «В этом году ведется строительство десяти школ, в том числе две школы строят за счет частных инвестиций. До конца года завершим строительство четырех школ», - сообщил Гали Искалиев на пресс-конференции в СЦК.

    По информации акима, за счет частных инвестиций в прошлом году началось строительство общежитий на 1000 мест для студентов одного университета и трех колледжей. Один из объектов, по словам Гали Искалиев, уже сдан в эксплуатацию.

    Благодаря привлеченным инвестициям, как отметил глава региона, сэкономлено 6,5 миллиарда тенге из местного бюджета.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Образование Строительство
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