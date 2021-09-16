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    Десять семей из Арыси готовы переехать в Павлодарскую область

    16 Сентября 2021, 17:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Арыси городским филиалом партии «Nur Otan» совместно с Центром занятости населения в рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» проведен День «Открытых дверей» по вопросам переселения в северные регионы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    В День «Открытых дверей» для жителей города выступили директор Центра занятости Шарбактинского района Г. Смаилханова и аким Галкинского сельского округа Д. Нурсеитов, которые возглавили специальную делегацию из Павлодарской области.

    Были озвучены вопросы поддержки и вакансии со стороны государства гражданам и семьям, переехавшим в северные регионы. В результате агитационной работы 10 семей из города Арыси выразили желание переехать.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Туркестанская область Занятость Общество
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