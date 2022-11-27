Десять поездов задержались в пути из-за аварии в электросети в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Десять поездов – пять пассажирских и пять грузовых – задержались в пути из-за аварии на опоре контактной сети в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

«27 ноября в 09:07 на перегоне Кияхты-Хантау, участка Шыганак-Шу Жамбылской области остановлены в пути следования пассажирские поезда из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Ранее на этом участке сильный ветер (до 20 м/с) сорвал порожний контейнер в грузовом поезде. При падении контейнер повредил опору контактной сети. Погибших и пострадавших нет», - сказано в сообщении компании.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» добавили, что происшествие привело к задержке пяти пассажирских и пяти грузовых поездов. Пассажиры задержанных поездов проинформированы об этом. Для устранения последствий происшествия направлена ремонтная бригада станции Шу.

В 13:38 движение поездов восстановили.





Фото: gtrk-vyatka.ru