Десять подпольных цехов по производству поддельного алкоголя закрыли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявил 19 преступлений в сфере нелегального оборота спирта и алкогольной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

За 5 месяцев 2020 года Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлено 19 преступлений в сфере нелегального оборота спирта и алкогольной продукции, из них в производстве – 3 дела, направлено в суд 16 дел.

«Основную долю теневого оборота алкогольной продукции составляют факты незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта спиртных напитков. Из незаконного рынка алкоголя изъято 69 150 бутылок спиртных напитков, 312 082 штуки поддельных акцизных марок и 76 тонн спирта.

Основная масса алкогольной продукции, которая попадает в незаконнный оборот, изготавливается в подпольных цехах кустарным способом, часто в антисанитарных условиях. За указанный период выявлена и пресечена деятельность 10 таких подпольных цехов в городах Алматы, Шымкент, Тараз и Алматинской области», - сообщили в комитете.

К примеру, завершено расследованием досудебное производство в отношении жителей города Алматы, которые в начале 2020 года в подпольном цеху изготавливали виски марки «Jameson». В ходе оперативно-розыскных мероприятий в подпольном цеху обнаружена и изъята готовая алкогольная продукция виски «Jameson». По приговору суда обвиняемые признаны виновными по части второй статьи «Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или)учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или) учетно-контрольных марок» УК РК и одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, другому - 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на указанный срок с привлечением к принудительному труду на 50 часов.

Также в Карасайском районе Алматинской области был обнаружен подпольный цех по производству и реализации алкогольной продукции с учетно-контрольными марками, не соответствующими ГОСТу. Задержанный гражданин изготавливал водку популярных марок кустарным способом и реализовывал под видом заводской продукции на оптовых рынках Алматинской области и города Алматы. Государству возмещен ущерб в размере 2 277 576 тенге.

Вся конфискованная спиртосодержащая продукция во всех регионах передавалась в Оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с целью использования в производстве антисептических средств наружного применения.