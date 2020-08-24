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Десять пассажирских автобусов сгорели в Рудном

24 Августа 2020 09:16
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Десять пассажирских автобусов сгорели в Рудном

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошел в автопарке города Рудного Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.

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Как сообщили в ведомстве, в 4.19 на пункт связи пожарной части поступило сообщение о возгорании на территории ТОО «Рудный Автотранс». По прибытии на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы.

Силами пожарных и работников предприятия 12 автобусов было отбуксировано на безопасное расстояние.

Десять автобусов сгорели, еще два повреждены.

Пожар был локализован в 05.02, диквидирован в 05.10. Причина возгорания устанавливается.




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#Костанайская область   #Происшествия  
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