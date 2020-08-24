Новости
Десять пассажирских автобусов сгорели в Рудном
24 Августа 2020 09:16
Поделиться:
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошел в автопарке города Рудного Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.
Новости по темеБолее тысячи таразских водителей оштрафованы за неправильную парковку Две улицы в столице перекрыли до 25 августа в связи с ремонтом Пожар на побережье Каспия: продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей
Как сообщили в ведомстве, в 4.19 на пункт связи пожарной части поступило сообщение о возгорании на территории ТОО «Рудный Автотранс». По прибытии на место было установлено, что на открытой территории горят пассажирские автобусы.
Силами пожарных и работников предприятия 12 автобусов было отбуксировано на безопасное расстояние.
Десять автобусов сгорели, еще два повреждены.
Пожар был локализован в 05.02, диквидирован в 05.10. Причина возгорания устанавливается.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Павлодарские спасатели спустились с крыши в квартиру, где кричал о помощи малыш
- По меньшей мере шесть человек погибли в результате лесных пожаров в Калифорнии
- Автобус с туристами сорвался с обрыва в Грузии: 17 погибших
- Пожар на побережье Каспия: продолжают тлеть 4 га тростниковых зарослей
- Взрыв на востоке Афганистана, семеро погибших
- Иностранцы в масках и с пистолетом напали на АЗС в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047