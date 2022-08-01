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Десять пациентов с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав
1 Августа 2022 08:37

Десять пациентов с КВИ находятся в состоянии крайней степени тяжести – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане на 1 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 687 человек (–26 466+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 160 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 44 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.


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