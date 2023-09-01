Десять новых школ открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В новом учебном году в Алматы в первый класс пошла 31 тысяча детей. Торжественные линейки в школах города посетили заместители акима города Асем Нусупова, Арман Кырыкбаев, Алишер Абдыкадыров, а также акимы районов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День знаний в Алматы свои двери распахнули 323 школы, из них 215 – государственные и 108 – частные. В том числе одна государственная новая школа №211 в микрорайоне Кайрат Турксибского района, и 9 частных на 3000 мест.

«Новая школа на 1200 мест оснащена современным оборудованием. Имеются по четыре кабинета по предметам химии, биологии, физики, а также шесть кабинетов информатики. Также есть кабинеты для технологии - отдельно для девочек и мальчиков. Есть отдельная медиатека, столовая на 280 мест, спортивный зал совмещен с актовым залом. Школа рассчитана на 1500 мест в одну смену, уже свыше 1500 детей приняты в школу, в первый класс пришли 285 детей, 12 классов уже укомплектованы», - сказала руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

Также на сегодня в городе завершено строительство пристроек к двум школам - это школа-лицей №48 и школа-лицей №9, это позволило увеличить численность учащихся на 420 мест. До конца года планируется завершить пристройку к школе-гимназии №148 на 300 мест. Всего в образовательных учреждениях города будут обучаться свыше 301 тысячи школьников.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева, в этом году более 133 тысячи учащихся начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. А сумма помощи из фонда «Всеобуч», финансируемого из местного бюджета, составила 43 тысячи тенге на одного ребенка для приобретения школьной формы и канцелярских принадлежностей. Помощь из данного фонда получили более 15 тысяч алматинских школьников из категории социально уязвимых слоев населения).

Кроме того, в новом учебном году по поручению акима впервые в Алматы внедрен масштабный проект по предоставлению автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста от места проживания к учебному заведению и обратно. Проект «Школьный автобус» ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы. Автобусами охвачены 30 государственных школ.

Всего коммунальным автопарком совместно с управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов. Они соответствуют международным стандартам безопасности и техническим требованиям: аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности и другие. Развозка детей будет осуществляться в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей.