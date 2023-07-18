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    Десять новых пригородных маршрутов планируют запустить в Алматы

    18 Июля 2023, 21:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматом Алматы планируется запустить 10 новых пригородных маршрутов. Они охватят ряд населенных пунктов в Талгарском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области, которые расположены в радиусе 50 км от черты города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Маршруты будут курсировать по направлениям рынок «Жетысу» – поселок Даулет, железнодорожный вокзал Алматы-1 - поселок Туганбай, Нура, железнодорожный вокзал Алматы-2 – комплекс «Султан» в поселке Туздыбастау, станция метро «Райымбек батыра» – поселок Еламан, автовокзал «Саяхат» – поселок Карой, Северное кольцо рынок «Салем» – поселок Исаево, торговый дом «Адем» – поселок Батыр. С разворотной площадки на пересечении улиц Толе би - Яссауи будут организованы несколько маршрутов в направлении населенных пунктов Каргалы, Шамалган и Мынбаев.

    «Также в этом году открыт новый городской маршрут №9 и запланировано открытие двух новых маршрутов №97 и №89. Новые маршруты будут относиться к социально-значимым сообщениям и подлежать субсидированию в целях обеспечения доступности проезда на общественном транспорте для населения», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Согласно «Программе развития Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года» до конца 2024 года акимат города планирует организовать 30 новых пригородных маршрутов. На сегодня управлением городской мобильности разработан проект постановления об утверждении маршрутов и включению их в реестр социально значимых маршрутов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Акимат Транспорт
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