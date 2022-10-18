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    Десять миллионов тенге украла кассирша у работодателя в Туркестане

    18 Октября 2022, 16:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Укравшую 10 млн тенге кассиршу установили полицейские Туркестана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Туркестана с заявлением обратилась местная предпринимательница. При перерасчете она обнаружила недостачу 10 млн тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую, причастную к преступлению. Ей оказалась жительница областного центра.

    Как выяснилось, подозреваемая работала кассиром-оператором у частного предпринимателя. Женщина взяла из кассы 5 млн тенге, а через несколько дней еще столько же. Украденные деньги она потратила на собственные нужды.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.


    Фото: polisia.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Криминал Туркестан
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