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    Десять мешков сахара купил по поддельному чеку сельчанин в Туркестанской области

    18 Августа 2022 09:41

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 10 мешков сахара купил по поддельному чеку сельчанин в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некий знакомый купил у нее в продуктовом магазине 10 мешков сахара и предъявил поддельный чек. Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 180 тыс. тенге.

    Полицейские установили подозреваемого, им оказался местный житель. Как выяснилось, молодой человек показал продавцу поддельный чек, забрал товар и скрылся с места происшествия. Затем мешки с сахаром он продал, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Фото: polisia.kz





    #Туркестанская область #Видео #МВД РК #Мошенничество #Сахар
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