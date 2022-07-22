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    Десять лет в тюрьме проведет 20-летний «закладчик» наркотиков в СКО

    22 Июля 2022, 19:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске осудили 20-летнего горожанина, задержанного в феврале с крупной партией синтетического наркотика. Изъятого вещества хватило бы более чем на 5 тыс. разовых доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ближайшие 10 лет молодой человек проведет в местах лишения свободы.

    Во время задержания у него изъяли 397,62 грамма синтетического наркотика «альфа-PVP», известного под названием «соль». По месту жительства – электронные весы и упаковочный материал.

    «Следствием установлено, что с сентября прошлого года он осуществлял преступную деятельность в качестве «закладчика» интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков. Поддерживая связь через мессенджер «Telegram», неоднократно принимал особо крупные партии психотропных веществ и распространял их путем создания тайников-«закладок». Действовал не только в Петропавловске, но и в городе Рудном Костанайской области», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс Борьба с наркотиками
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