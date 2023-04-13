Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Десять лавин сошло в горах Алматы

    13 Апреля 2023, 12:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы обьявлен высокий уровень лавинной опасности - в период с 11-13 апреля сошли 10 лавин общим объемом более 183 тысячи кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, из-за выпавших осадков с 6 по 11 апреля на «Шымбулаке» выпало 100 мм, на БАО - 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, при норме 104 мм. Специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.

    «Из-за своевременно принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников «Казселезащиты», департамента полиции и ДЧС Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС города.

    ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют жителям и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП «Казгидромет» о выпадении осадков.

    В ДЧС еще раз напомнили, что в настоящее время сходят «мокрые» лавины - у попавших под такие лавины практически нет шансов выжить.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Количество блокпостов увеличили в горах Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана
    Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку - акимат
    В Алматы состоится общегородской субботник Almaty Clean&Green
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров