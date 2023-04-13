Десять лавин сошло в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы обьявлен высокий уровень лавинной опасности - в период с 11-13 апреля сошли 10 лавин общим объемом более 183 тысячи кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, из-за выпавших осадков с 6 по 11 апреля на «Шымбулаке» выпало 100 мм, на БАО - 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег, при норме 104 мм. Специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.

«Из-за своевременно принятых мер по ограничению доступа населения с выставлением блокпостов из числа сотрудников «Казселезащиты», департамента полиции и ДЧС Алматы жертв и пострадавших нет. Большинство лавины сошло в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС города.

ДЧС и «Казселезащита» настоятельно рекомендуют жителям и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с прогнозом РГП «Казгидромет» о выпадении осадков.

В ДЧС еще раз напомнили, что в настоящее время сходят «мокрые» лавины - у попавших под такие лавины практически нет шансов выжить.



