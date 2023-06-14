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    Десять грантов на обучение выделит карагандинский университет студентам из области Абай

    14 Июня 2023, 17:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова предоставит 10 образовательных грантов детям из семей, пострадавших от лесного пожара в области Абай. Такое решение было принято руководством вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наш университет не мог остаться в стороне от большой беды, которая коснулась жителей области Абай. Мы приняли решение поддержать их в такой сложный период. С этой целью готовы предоставить 10 грантов на бесплатное обучение в стенах нашего университета для детей из семей, пострадавших из-за лесного пожара. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших», – сказал руководитель аппарата ректора КарУ Серик Калкаманов.

    Кроме того, волонтеры КарУ оказывают помощь в сборе гуманитарной помощи для пострадавших из-за лесного пожара.

    Уже более 40 казахстанских вузов готовы предоставить свои гранты и места в общежитиях студентам из пострадавших от пожара семей.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

    1800 человек продолжают тушить пожар в области Абай. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

    Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

    Кто в ответе за трагедию и что нужно сделать, чтобы предотвратить такие происшествия в будущем, можно прочесть здесь.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Происшествия Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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