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    Десять документов подписали в рамках визита Президента Казахстана в Баку

    24 Августа 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, а также Комплексную программу развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Программу официального визита Президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры Глав государств с участием членов официальных делегаций.

    Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    По итогам переговоров Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой и Комплексную программу развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.

    В рамках официального визита Президента Казахстана в Баку подписаны следующие документы:

    1. Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

    2. Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022–2026 годы.

    3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

    4. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023–2024 годы.

    5. Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.

    6. Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

    7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

    8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта.

    10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

    Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также состоялись переговоры в расширенном формате. По поручению Президента Казахстана в азербайджанском городе Физули возведут Центр творческого развития для детей имени Курмангазы.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Азербайджан Сотрудничество Политика Токаев Касым-Жомарт
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