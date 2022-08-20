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    Десять человек утонули в водоемах ВКО с начала года

    20 Августа 2022, 13:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточно-Казахстанской области продолжают профилактические рейды на водоемах совместно с полицейскими и волонтерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ​пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО​.

    ​Под пристальным вниманием несанкционированные места для купания.

    Всего с начала лета в целях предупреждения несчастных случаев проведено более 2 тыс. рейдов.

    «С начала 2022 года на водоемах утонуло 10 человек, из них 7 в купальный период. По результатам профилактических рейдов в регионе к административной ответственности по статье 440 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» за «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» привлечено 47 граждан, по статье 364 «Нарушение правил общего водопользования» - 48 нарушителей. Стоит отметить, что привлечение к административной ответственности особенно нетрезвых граждан, позволило предупредить гибель на воде, вышеуказанных граждан»,​ - сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов.

    Последний несчастный случай зарегистрирован в Усть-Каменогорске 14 августа 2022 года на протоке реки Иртыш при купании в необорудованном месте утонул мужчина, 1993 года рождения. Как оказалось, он проводил время с двумя друзьями на реке и заплыв далеко, не смог выбраться самостоятельно. Друзья пытались его спасти, но не справились. Поиски спасателей проводились путем визуального осмотра и с погружением. Тело утонувшего удалось обнаружить только 15 августа около 10 часов 50 минут на расстоянии 20 м от берега. На данном участке спасатели заблаговременно установили предупреждающий знак, что здесь опасно, и находится в воде запрещено, однако это не остановило отдыхающих, в результате произошла беда.

    ДЧС ВКО напоминает, что купаться необходимо только на оборудованных пляжах. Ни в коем случае не рисковать своей жизнью.

    Запрещающие знаки говорят о том, что дно не обследовано водолазами, большая глубина и на дне могут быть предметы, угрожающие здоровью и жизни человека, либо ямы на дне с водоворотами, обрывы глубиной до четырех и более метров.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Общество ДЧС Вода
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