Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Десять человек пострадали в ДТП, произошедшем на трассе Екатеринбург-Алматы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 6 декабря в 17.05 на 1318-м км автодороги Екатеринбург-Алматы, возле станции Шоптиколь Аршалынского района.

«Автомашина Toyota Highlander под управлением 40-летнего жителя Караганды допустила столкновение со стоящей на обочине автомашиной Kia Rio, за рулем которой находился 44-летний житель города Нур-Султана. Последняя машина от удара покатилась и столкнулась с Toyota RAV4, также стоящей на обочине», - пояснили в ведомстве.

Как пояснил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, всего в результате ДТП пострадали 10 человек, среди которых двое детей.

«Дети находятся в стационаре, состояние их стабильное. Состояние 19-летней пострадавшей девушки расценивается как крайне тяжелое», - поделился Н. Сыздыков.

Как добавили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Назначены экспертизы.