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    Десять человек погибли в результате пожара в многоэтажке в Урумчи СУАР

    25 Ноября 2022, 13:47

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Десять человек погибло и еще девять пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая - CCTV, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его информации, пожар произошел четверг в 19:49 по местному времени в многоэтажном жилом доме района Тяньшань города Урумчи. Пожар начался на 15-м этаже, затем огонь распространился до 17-го этажа, а дым дошел до 21-го этажа.

    Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили огонь к 22:35.

    В результате пожара десять человек погибло и еще девять пострадали. Предварительно, установлено, что причиной пожара стало замыкание в электрощите в одной из квартир.

    Продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.


    Фото: AFP
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