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    Десять человек погибли при падении самолета на шоссе в Малайзии

    18 Августа 2023, 13:31

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Небольшой самолет потерпел крушение на автотрассе в центральном штате Малайзии Селангор. В результате трагедии погибли 10 человек. Это все восемь человек с самолета и два участника дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian .

    В момент крушения на борту самолета находились шесть пассажиров и два члена экипажа, сообщило управление гражданской авиации Малайзии.

    Самолет вылетел с северного курортного острова Лангкави и направлялся в аэропорт Султан Абдул-Азиз-Шах к западу от столицы Куала-Лумпур.

    По словам начальника местной полиции Мохамада Икбал Ибрагима, два человека на земле погибли при падении самолета. «Это водитель машины и мотоциклист», - говорит он.

    Очевидец, бывший военнослужащий ВВС Малайзии Мохамад Сяхми Мохамад Хашим, сказал, что видел, как самолет летел «беспорядочно».

    «Вскоре после этого я услышал грохот. Я помчался к месту и увидел обломки самолета. Я также видел человеческое тело в огне. Я ничего не мог сделать», - сказал он.

    Другие очевидцы сообщают о том, что воздушное судно Beechcraft Model 390 загорелось, когда упало на землю в Эльмине, недалеко от Шах-Алама. Был слышен взрыв.

    Короткое видео показывает огонь и черный дым, поднимающийся с места крушения, покрытого темной сажей. Вокруг были разбросаны обломки, а на заднем плане виднелись дома.

    Полиция сообщила, что среди погибших пассажиров самолета был Джохари Харун, член государственного собрания в центральном штате Паханг, отвечающий за жилищное строительство и окружающую среду.

    Как сообщает управление гражданской авиации Малайзии, никакого сигнала бедствия от экипажа самолета не поступало. Авария расследуются специалистами Бюро по расследованию авиационных происшествий.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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