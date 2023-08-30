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    Десять автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

    30 Августа 2023, 08:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять автобусных маршрутов в столице изменили свое движение из-за ремонта дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 3, 5А, 6, 16, 20, 23, 25, 37, 72», - сообщили в CTS.

    С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

    Как сообщалось ранее, улицу Сыганак перекрыли на три месяца в связи со строительством LRT в Астане - проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки. При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Дороги
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