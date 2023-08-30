Десять автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять автобусных маршрутов в столице изменили свое движение из-за ремонта дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.



«До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 1, 3, 5А, 6, 16, 20, 23, 25, 37, 72», - сообщили в CTS.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.



