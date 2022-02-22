Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Дешевле зарубежных аналогов: Казахстанские ученые изобрели ледокол для безопасной очистки дорог зимой

    22 Февраля 2022, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученые из Восточно-Казахстанского технического университета изобрели высокоэффективное и энергосберегающее оборудование для очистки дорог и тротуаров в зимнее время. Оно сохраняет поверхность дорог и тротуаров и защищает людей от падений. Ледоколы уже функционируют на базе нескольких предприятий. При этом отечественная разработка в разы дешевле зарубежных аналогов, которые применялись ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    «Самое трудное в работе коммунальных служб – убрать последнюю пленочку льда, которая находится на асфальте. Когда ее убирают фрезерными машинами, которые копают или режут, портится несущее полотно асфальта. В возникающие трещины попадает вода, которая раскалывает асфальт, и тогда мы добиваемся двойного негатива – ни лед не убрали, ни асфальт не сохранили. Соответственно задача состояла в следующем: как разбить лед и сохранить при этом дорожное покрытие. Был придуман и сконструирован ледоскалыватель, и рассчитаны сила и режим, при которых лед разбивался полностью, а поверхность дороги или пешеходной дорожки оставалась целой», – рассказывает доктор технических наук, профессор Школы машиностроения ВКТУ им. Д. Серикбаева Михаил Дудкин.

    М. Дудкин отмечает, что массовое использование более бережного способа очистки будет способствовать сокращению расходов из бюджета на ежегодный ремонт дорог. При этом само изобретение является недорогим проектом.

    «Конструкция не требует больших затрат и может быть легко скооперирована с дорожной щеткой, что усиливает ее ценность», – поделился ученый.

    На сегодняшний день интерес к отечественной научной разработке проявили и другие компании. Теперь ученые работают над адаптацией машин для использования их функций в летне-осенний период.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Наука МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Еще два участка дорог перекрыли из-за ремонта в столице
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая