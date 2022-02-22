Дешевле зарубежных аналогов: Казахстанские ученые изобрели ледокол для безопасной очистки дорог зимой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученые из Восточно-Казахстанского технического университета изобрели высокоэффективное и энергосберегающее оборудование для очистки дорог и тротуаров в зимнее время. Оно сохраняет поверхность дорог и тротуаров и защищает людей от падений. Ледоколы уже функционируют на базе нескольких предприятий. При этом отечественная разработка в разы дешевле зарубежных аналогов, которые применялись ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Самое трудное в работе коммунальных служб – убрать последнюю пленочку льда, которая находится на асфальте. Когда ее убирают фрезерными машинами, которые копают или режут, портится несущее полотно асфальта. В возникающие трещины попадает вода, которая раскалывает асфальт, и тогда мы добиваемся двойного негатива – ни лед не убрали, ни асфальт не сохранили. Соответственно задача состояла в следующем: как разбить лед и сохранить при этом дорожное покрытие. Был придуман и сконструирован ледоскалыватель, и рассчитаны сила и режим, при которых лед разбивался полностью, а поверхность дороги или пешеходной дорожки оставалась целой», – рассказывает доктор технических наук, профессор Школы машиностроения ВКТУ им. Д. Серикбаева Михаил Дудкин.

М. Дудкин отмечает, что массовое использование более бережного способа очистки будет способствовать сокращению расходов из бюджета на ежегодный ремонт дорог. При этом само изобретение является недорогим проектом.

«Конструкция не требует больших затрат и может быть легко скооперирована с дорожной щеткой, что усиливает ее ценность», – поделился ученый.

На сегодняшний день интерес к отечественной научной разработке проявили и другие компании. Теперь ученые работают над адаптацией машин для использования их функций в летне-осенний период.



