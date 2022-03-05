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    Десантники стали сильнейшими в армейском рукопашном бое на Спартакиаде ВС РК

    5 Марта 2022, 22:22

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске проходит зимний этап XIX Спартакиады Вооруженных сил, посвященной 30-летию казахстанской армии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Более 350 военнослужащих, представляющих как Вооруженные силы, так и другие силовые структуры, участвуют в состязаниях по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту и лыжным гонкам.

    «Эти дисциплины имеют важное военно-прикладное значение для специальной подготовки воинов. Массовое развитие этих видов спорта в армии способствует качественному выполнению военнослужащими учебно-боевых задач», - отметил начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Айталап Кургамбаев.

    В турнире по армейскому рукопашному бою в командном зачете уверенную победу одержали Десантно-штурмовые войска. В своих весовых категориях первенствовали 5 представителей «крылатой пехоты»: Айдын Нуридинов (до 60 кг), Айдын Мухамадяров (до 65 кг), Олжас Ержан (до 70 кг), Ерсултан Советов (до 85 кг) и Меиржан Кожантаев (свыше 90 кг).

    3 золотых медали завоевали воины регионального командования «Восток»: Руслан Утесинов (до 75 кг), Бакытжан Дүйсембеков (до 80 кг) и Артем Рогальский (до 90 кг).

    В весовой категории до 55 кг победителем стал представитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности Багдат Жубаныш.

    5-6 марта на Спартакиаде будут определены лучшие в гиревом спорте и лыжных гонках.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Армия
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