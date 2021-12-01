Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Десантники присягнули на верность народу Казахстана и Президенту

    1 Декабря 2021, 14:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Первого Президента Республики Казахстан в десантно-штурмовой бригаде в городе Нур-Султане состоялась торжественная церемония по приведению молодого пополнения к воинской присяге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Призванные на воинскую службу из разных регионов страны молодые люди в присутствии командиров, родителей и ветеранов Вооруженных Сил дали клятву на верность Родине.

    «Для меня большая честь принять присягу и стать десантником именно в этот праздничный день. Хочу поблагодарить своих командиров и родителей за поддержку. От лица молодого пополнения поздравляю всех казахстанцев с Днем Первого Президента, – сказал рядовой Айдар Асильбек. – Мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины».

    После торжественной церемонии молодые десантники продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя, элементы строевой подготовки и торжественным маршем прошагали по плацу.

    С напутственными словами к молодым десантникам обратилось командование Сухопутных войск.

    «Сегодня вы даете обещание и клятву быть преданными народу Казахстана и его законно избранному Президенту. Это важный поступок, несомненно, достойный настоящего мужчины. Я желаю вам достойно нести службу. Пусть этот год в рядах Вооруженных Сил останется в памяти только хорошими воспоминаниями», – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками полковник Самат Тулепбаев.

    Отметим, что накануне торжественные мероприятия по приведению молодого пополнения к воинской присяге прошли в Актауском, Сарыозекском, Шымкентском и Капшагайском гарнизонах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Новый министр по ЧС принес присягу народу Казахстана
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана