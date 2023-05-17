Дерзкое ограбление попало на видео в ЗКО

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - Неизвестный напал на женщину, снял с нее золотые украшения и отобрал телефон, передает МИА «Казинформ».

Утром 30-летняя женщина проходила под мостом, когда на нее неожиданно набросился мужчина. Женщина пыталась вырваться, но грабитель, повалив ее на землю и угрожая, снял с нее золотые серьги, кольца и отобрал телефон.Сумма ущерба составила 550 тысяч тенге.

Оправившись от пережитого женщина обратилась в полицию.

«Сразу же объявлены оперативно-розыскные мероприятия. В ходе проведения следственных действий, среди 15 представленных фигурантов, женщина указала на мужчину, 1971 г.р.

Подозреваемый взят под стражу. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления», - сообщили в полиции.



