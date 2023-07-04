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    Дерзкий грабеж раскрыли полицейские Карагандинской области

    4 Июля 2023, 15:48

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дерзкий грабеж раскрыли в Балхаше полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    Около 20:00 в отдел полиции города Балхаш поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов произошло ограбление. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 35-летний потерпевший пояснил, что он находился в своей квартире, когда в дверь кто-то постучал. Подумав, что это кто-то из соседей и знакомых, мужчина открыл, но на пороге увидел двух неизвестных, которые, применив физическую силу, повалили его на пол. Затем один из них забежал и схватил барсетку, лежавшую на столе, после чего нападавшие скрылись.

    По словам владельца квартиры, в барсетке было 280 тысяч тенге. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что, находившийся в шоке потерпевший, не смог описать внешние приметы злоумышленников.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, которые дали признательные показания.

    Вещественное доказательство изъято. Ведется досудебное расследование по статье 191 «Грабеж».

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Карагандинская область Происшествия Силовые структуры Общество
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