Дерзкий грабеж раскрыли полицейские Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дерзкий грабеж раскрыли в Балхаше полицейские Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Около 20:00 в отдел полиции города Балхаш поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов произошло ограбление. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 35-летний потерпевший пояснил, что он находился в своей квартире, когда в дверь кто-то постучал. Подумав, что это кто-то из соседей и знакомых, мужчина открыл, но на пороге увидел двух неизвестных, которые, применив физическую силу, повалили его на пол. Затем один из них забежал и схватил барсетку, лежавшую на столе, после чего нападавшие скрылись.

По словам владельца квартиры, в барсетке было 280 тысяч тенге. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что, находившийся в шоке потерпевший, не смог описать внешние приметы злоумышленников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет, которые дали признательные показания.

Вещественное доказательство изъято. Ведется досудебное расследование по статье 191 «Грабеж».