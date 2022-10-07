Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Держателям акций КазМунайГаза планируют выплачивать гарантированные дивиденды 3 года

    7 Октября 2022, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» планирует зафиксировать минимальный гарантированный размер дивидендов акций компании «КазМунайГаз» на три года после его IPO. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Листинг акций КазМунайГаза планируется осуществить до конца 2022 года. Подать заявку на покупку акций можно будет через брокеров-торговых членов бирж AIX и KASE, а также путем прямой подписки через мобильное приложение Tabys или в отделениях Казпочты.

    «Граждане смогут воспользоваться прямой подпиской на акции эмитента без открытия счета у брокера. Это общепризнанная мировая практика в области проведения IPO. Например, «Народное IPO» Королевской почты в 2013 году – один из успешных кейсов. Мы применили эту практику, чтобы у еще большего числа казахстанцев была возможность быстро, из любой точки страны приобрести акции национальной компании», - сказал председатель правления AIX Ренат Бектуров на форуме финансовой грамотности в рамках Международной недели инвесторов.

    По данным заместителя председателя правления - финансового директора АО «НК «КазМунайГаз» Даурена Карабаева, активы компании составляют 32 млрд долларов, собственный капитал – 19 млрд долларов. Способность выплачивать дивиденды будет зависеть от цены на нефть. Он отметил, что КазМунайГаз является стратегически важной компанией, поэтому контрольная доля акций будет сохраняться за государством.


    Автор:

    Анеля Касымова

    КазМунайГаз Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая